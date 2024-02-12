Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar TİP'in Hatay Adayı Gökhan Zan, CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı hedef alınca canlı yayında Halk TV muhabiri, mikrofonu Zan'ın önünden aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim tarihi yaklaşırken aday belirleme sürecinde sona geliniyor.

Hatay'da CHP'nin halkın tepkisine rağmen mevcut başkan Lütfü Savaş ile devam kararı, seçim sürecinin en tartışılan konusu.

Bu süreçte CHP'nin kararını değiştirmesi de gündemdeyken Türki İşçi Partisi (TİP) öncülüğünde kurulan Hatay İttifakı, Hatay'da eski futbolcu Gökhan Zan'ı aday gösterdi.

Resmi açıklama, bugün kameralar karşısında yapıldı.

CHP'yi eleştiren Gökhan Zan'a Halk TV sansürü

Eski TİP vekili Barış Atay ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile kameraların karşısına geçen Zan, ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Zan konuşmasında, CHP adayı Lütfü Savaş'ı hedef aldı. Savaş'ı depremin suçlusu olarak niteleyen TİP adayı, Savaş'a seçimden çekilme çağrısı yaptı.

Canlı yayında bu sözleri dile getiren Zan, Halk TV'nin sansürüne uğradı.

Gökhan Zan konuşmasını sürdürürken Halk TV muhabiri, kürsüdeki mikrofonu alarak uzaklaştı.

O anlarda kameralar kayıttaydı.