Hamza Dağ, İzmir’deki seçim çalışması sürecini ve projelerini anlattı Seçim çalışması sürecini ve projelerini anlatan Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, "Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri seçecek.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ da yerel seçimler öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz"

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çalışmaya başladığımız günden itibaren 70 gün oldu. Üstüne koya koya devam ediyoruz. Sahada çok büyük bir teveccüh görüyoruz. Tabi benim 12 yıllık milletvekilliğim var, onun yanında gençlik kolları çalışmalarım var. İzmir'in sokaklarında adım adım gezmişliğim var. Bu da ilk kampanyam değil. 4 defa aday olarak içerideydim. Bu sefer daha önceki yerel seçimlerden farklı bir hava görüyorum. Bu da zaten bizim sahada ki ziyaretlerimize yansıyor. Gittiğimiz yerler çokça oy aldığımız yerler değil. Bu sefer metropolde kalmayı tercih ettim çünkü belediyecilik anlamında şart olduğu yerler metropoller. Oralarda kendimizi anlatmamız gerekiyor.

"İzmir'i beraber yöneteceğiz"

Ben başından beri söyledim, gelin projeleri tartışalım ve konuşalım. Polemiklere girmeyeceğimi söyledim. En son CHP Genel Başkanı, ismimi telaffuz etti ve onunla bir karşı cevap verme durumunda kaldım. Onun dışında İzmir'in projelerini anlattık ve tartışalım istedik. Zaman zaman gittiğim yerlerde emeklilik gibi taleplere maruz kalıyoruz tabi. İzmir'de polemik değil eser ve hizmet konuşulacak. Hizmete ihtiyacımız var yahu hizmete ara sokaklara kadar yollar kötü bunları konuşusun. Su parası ülkenin en pahalı suyu olmuş. Bunları konuşun, particilik yapmayın. İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz ve beraber yöneteceğiz.

"İzmirliler için sosyal market kurulacak"

1 Nisan'dan itibaren gece-gündüz, belki 5 sene çoluğumuzdan çocuğumuzdan ciddi fedakarlık ederek canla başla çalışmaktan başka çaremiz yok. 25 yılda yapılmayanlara karşı 5 yılda hepsini bitireceğimi bende biliyorum. Ulaşım, trafik, altyapı, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme... Halk hizmete ihtiyacımız var diyor. 25 yıllık temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz. İzmirliler için sosyal market kurulacak, dar gelirli insanların İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturucağız.

"En azından koku meselesi yapacağımız çalışmalarda iyi hale gelir"

İzmir, her dönem yeni bir enkazla karşılaşmış. Normalde seçim çalışmalarında güncel hiçbir fotoğraf koymadım ama bu fotoğraf ayrı, bu herkesin gördüğü bir yer değil. Bu normalde arıtıldıktan sonra dökülen çamur. Bunun buraya dökülmesi değil başka bir yere gömülmesi lazımdı. Yağmur yağdığı zaman yan taraf körfez ve bu çamur körfeze gidiyor. Dolayısıyla hem koku kaynaklı bir sorun var hem de körfezin kirlenmesi bir sorun. Bunu bir hal yoluna koymak lazım ama en azından koku meselesi yapacağımız çalışmalarda iyi hale gelir.

"Su tarifelerine yüzde 50 indirim yapacağız"

Bir belediye başkanı oturduğunda ekibiyle beraber değerlendirip halkın menfaati için ne varsa ve kendi elindeki kaynaklara göre de yapması gerekiyor. Biz mesela su ücret tarifelerine yüzde 50 indirim yapacağız. Önümüzde ki hafta meclise ilk getirilecek konu bu. Turizmde geri de kaldık. Antalya, Muğla önümüze geçti. Bir tarafta sağlık turizmi, kruvaziyer limanı, kongre ve fuar turizmi, festivaller ve film platoları ile amacımız turizmin hareketlenmesini sağlamak.

"İzban'ı yer altına taşımayı planlıyoruz"

İzban için yeni setler almamız gerekiyor. İzban'da şu an da 24 dakika olan süre 12 dakikaya, 12 dakikanın da 6 dakikaya inmesi gerekiyor. Yeni setleri aldığımız zaman Ödemiş'e, Bayındır'a ve Tire'ye uzamış olacak. Orta vadeli planda da Bergama ve Kınık'a ulaştırma düşüncemiz var. En büyük hayalimiz, çok maliyetli ve kolay olmadığını biliyorum, tren yolu üzerinde olduğu için iki yakayı ayırdı ama uzun vadede İzban'ı yer altına taşımayı planlıyoruz.

"Çalışan kimseyle sorunumuz olamaz"