Hamza Dağ: İzmirimizin kronik sorunları, gerçek belediyecilikle çözülecek AK Parti İzmir mitinginde konuşan Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ, İzmir'in bekleyen sorunlarının gerçek belediyecilik ile çözüleceğine inandıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor.

Seçimler yaklaştıkça adayların seçmenlerle buluşma turları da aralıksız devam ediyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde konuştu.

"İzmirimizin kronik sorunlarının çözüleceği günler yakın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yaptığı mitingde söz alan Hamza Dağ, "İnanıyoruz ki İzmir'imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler, gerçek belediyecilik ile yakındır" ifadelerini kullanarak, 1 Nisan'dan sonra çok daha mutlu bir İzmir sözünü verdi.

"Çok şükür ki İzmir’imize mahcup olmadık"

Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

20 yıldır AK Parti çatısı altında şehrime ve ülkeme hizmet etme gayretinde bulunduk. Bizim dermanımız, eşsiz İzmir’imizin layık olduğu hizmetlere kavuşabilmesidir. Bizim dermanımız, gençlerin yolunu açmak, kadınların umudu olmak tüm hemşehrilerimizin gönlünü kazanmaktır. 30 Ekim 2020’de acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz İzmir Depremi’ni yaşadık. İlk andan itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk. Hak sahiplerine TOKİ’den evlerini teslim ettik. Çok şükür ki İzmir’imize mahcup olmadık.

Ülkemizdeki her bir noktaya hizmet ettiğimiz gibi, İzmir’imize de hizmet ettik

Bayraklı Şehir Hastane’mizi açtık. Yalnızca şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet eden sağlık sistemimizi güçlendirdik. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir arasının daha güvenli, tasarruflu ve hızlı bir şekilde gidilebilmesini sağladık. İzmir-İstanbul Otoyolu’nu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, eğitim başta olmak üzere her alanda ülkemizdeki her bir noktaya hizmet ettiğimiz gibi İzmir’imize de hizmet ettik.

"Daha güzel yaşanabilecek bir İzmir hayalimiz var"