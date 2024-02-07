Hatay için Lütfü Savaş'ın tekrar aday göstermesinin perde arkası 'Alternatifi yok' denilerek tekrar aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, anketlerde İmamoğlu'nun ekibi tarafından yüksek oranlarda gösterildiği ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim öncesinde CHP adayları tartışmaların odağında...

Değişim söylemiyle CHP'de parti yönetimini değiştiren isimler belediyelerde aynı adaylarla yola devam kararı alınca tepkiler yükseldi.

Hatay Lütfü Savaş'ı istemiyor

En büyük tepki çeken isim ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş...

Özellikle dün Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü etkinliklerinde Savaş'a tepki, en üst seviyeye çıktı. Şehirde yuhalanan Savaş'ın adaylığının iptali kulislerde konuşuluyor.

Lütfü Savaş nasıl tekrar aday oldu?

Bu süreçte ise halkta hiç karşılığı olmayan Savaş'ın nasıl aday gösterildiği ortaya çıktı.

Özgür Özel'in 'alternatifi yok' dediği Lütfü Savaş, meğer anketlerde önde gösterilmiş...

Bu kapsamda toplumsal yazarı Tolgahan Erdoğan, anket skandalının perde arkasını anlattı.

İmamoğlu'nun ekibi anketlerde öne çıkardı

Buna göre, Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesinin önünü açan anketler, Reform Enstitüsü kurucusu Mehmet Ali Çalışkan ve Öykü Ajans sahibi Necati Özkan'dan çıkıyor.

Öykü Ajans, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Necati Özkan'a aitken Mehmet Ali Çalışkan da Özkan'ın isteği ile CHP Genel Merkezi'nde anket çalışmaları için kamuoyu araştırmalarının başına getirildi.

İmamoğlu'nun danışmanına 6 milyonluk ihale

Çalışkan'ın başında olduğu Reform Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanıyor.

Öykü Ajans ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden 6 milyon 180 bin TL'lik Hatay Expo Fuarı sosyal medya tanıtım ihalesini alıyor.

Kurulan bu üçgende Lütfü Savaş, verdiği ihalelerle anketlerde önde gösterilerek CHP MKYK'da ve Parti Meclisi'nde ön plana çıkartılıyor.