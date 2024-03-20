Hilmi Türkmen duyurdu: Çamlıca Metrosu'na 4 durak daha ekleniyor CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Çamlıca Metrosu'nda sona yaklaşılırken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hatta 4 durak daha yapılacak ek projenin onaylandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Yerel seçime sayılı günler kala İstanbul yeni bir müjde aldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 5 yılda yapması gerekeni yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son dönemde art arda 3 yeni hattı İstanbul'a kazandırdı.

İBB yönetiminin sorumluluğundaki bir hatta daha sona geliniyor.

İBB iptal etti, Ulaştırma Bakanlığı devraldı

2020'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir önceki dönemin projelerinden Çamlıca Metrosu'nu iptal etmişti.

O yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'ndan oluşan 4 duraklık proje, Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.

Çekmeköy Metrosuyla Altunizade durağı ile entegre olacak hattın çalışmaları sona yaklaşıyor.

Hedef 2025'te hattı açmak

2023 Aralık ayında şantiyede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak açılış için tarih vermişti.

Uraloğlu, "Hattımızı inşallah 2025 yılı sonu itibarı ile hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Projemizde son aşamada; Ana Hat, Peron ve Bağlantı tünelleri kazı-destek imalatlarını yüzde 84 oranında tamamladık. İstasyonlarda kazı-destek çalışmalarına devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hilmi Türkmen müjdeyi verdi

Hattın açılışı için gün sayılırken bir müjde de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi.

Türkmen, söz konusu hatta 4 duraklık bir ek yapıldığını ve projenin kabul edilerek şantiyelerin açıldığını duyurdu.

4 duraklık ek proje kabul edildi

Türkmen, hatta Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe ve Küçüksu duraklarının eklendiğini açıklarken, "Altunizade, Ferah, Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’na giden ve bu yıl bitecek metronun, Bakanlığımızla yaptığımız yoğun çalışmayla Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe ve Küçüksu’ya kadar gitmesi sağladık.

Projemiz resmen onaylandı, şantiyeler kuruluyor. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Türkmen, Yavuztürk'teki şantiyeden bir fotoğraf paylaştı.