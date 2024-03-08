Hilmi Türkmen duyurdu: Üsküdar Belediyesi Ramazan'a hazır Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ramazan'da yemek yapamayacak durumda olanları tespit ettiklerini ve sıcak yemek servislerine başlayacaklarını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'un simge ilçelerinden biri Üsküdar...

Bu tarihi ilçe, eski Ramazanların da simgelerinden biri.

Tarihi cami ve özel mekanları ile Ramazan'da en çok ziyaret edilen ilçelerinden biri olan Üsküdar'da belediye, sosyal belediyecilik kapsamında birçok etkinlik ve projeyi hayata geçiriyor.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek temini de bunlardan biri.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, duyurusunu sosyal medyadan yaptı. Türkmen, Ramazan'da yemek yapamayacakların tespitinin yapıldığını, gözden kaçırdıkları varsa vatandaşlardan bunun bilgisinin verilmesini istedi.

"Gereğini yapmazsak vebali bizimdir"

'Gereğini yapmazsak vebali bizimdir' diyen Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

11 ayın sultanı mübarek Ramazan geldi, hoş geldi.



Biz tespitlerimizi yaptık ama yine de duyuralım;



Bu Ramazan hasta, yaşlı, engelli, yalnız olup da kendi yemeğini yapamayan birini bilip de bize bildirmezseniz vebali sizde, öğrenip de gereğini yapmazsak bizde...

Türkmen ayrıca paylaşımında, belediyenin mutfağından yapılan çalışmalardan da görüntüler paylaştı.