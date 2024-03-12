Hilmi Türkmen paylaştı: Üsküdar Çocuk Köyü'nde ilk iftar Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Üsküdar Çocuk Köyü'nde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, miniklerin ilk iftar heyecanına ortak oldu. Türkmen ilk iftarını bu eşsiz mekanda çocuklarla yaptı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un çocukları kendileri için tasarlanan Üsküdar Çocuk Köyü'ne kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren mekan, 3,5 yıllık bir emeğin ürünü olarak Üsküdar'da açıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla açılan mekan, çocuklara tam bir köy deneyimi imkanı sunuyor.

Ekip biçmek için tarla, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümesler, değirmen, köy camisi, köy fırını, atölyeler ve daha birçok şey...

Üsküdar Çocuk Köyü'nde ilk iftar

Tüm bunları deneyimleyerek doğal bir eğlence mekanında zaman geçirecek çocuklar için Ramazan'ın ilk gününde farklı bir sürpriz vardı.

Üsküdar Çocuk Köyü'nün sokaklarında kurulan sofralar, minikleri ilk iftarlarında bir araya getirdi.

Üsküdar Belediyesi'nin etkinliğine katılan çocuklar iftarlarını birlikte yaptı.

Hilmi Türkmen çocukları yalnız bırakmadı

Hilmi Türkmen de çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla iftar yapan Türkmen, masaları tek tek dolaştı, çocuklarla ilgilendi fotoğraflar çektirdi.

Türkmen, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Başkan Türkmen, paylaşımında "Öyle mutluyum ki, duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. İzleyin lütfen, beni çok iyi anlayacaksınız…" ifadelerini kullandı.