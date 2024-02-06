Hilmi Türkmen'den sosyal medya yalanına inanan Fatih Portakal'a yanıt Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşümde 1 kat imar hakkı projesini eleştiren Fatih Portakal'a cevap veren Hilmi Türkmen, verilen 1 kat imar hakkı ile dönüşüm maliyetinin nasıl düşürüldüğünü ayrıntılarıyla anlattı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesinde yalan haberler havada uçuşmaya başladı.

Bu yalanların hedeflerinden biri de Üsküdar Belediye Başkanı ve yeniden adayı Hilmi Türkmen oldu.

Rakiplerinin yıpratmaya çalıştığı Türkmen hakkında, sosyal medyada sorgusuz sualsiz, oy için kat imar izni verdiğine yönelik yalan kampanyası başlatıldı.

Üsküdar'da asılan pankart üzerinden başlatılan yalan kampanyasına inanan Fatih Portakal da YouTube kanalında bu yalanı devam ettirdi.

Belediyeyi ve yetkilileri aramadan duyduğu yalanlar üzerinden Türkmen'i hedef alan Portakal, pankarttaki "CHP'nin hayır oyuna rağmen mahallemize ilave 1 kat imar getirdik." sözleri üzerinden ağır ifadeler kullandı.

Fatih Portakal'a cevap ise Hilmi Türkmen'den geldi. Türkmen, kentsel dönüşüm projesi için asılan pankartın nasıl çarpıtıldığını ayrıntılarıyla açıkladı.

Maliyeti düşürecek adım çarpıtıldı

Üsküdar'da depreme hazırlık amacıyla hızla devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında maliyeti düşürme amacıyla getirilen 1 kat imar hakkının nasıl çarpıtıldığını anlatan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel

"Hızlı bir kentsel dönüşümün, insanların depreme dayanıklı evlere kavuşmasının önündeki en büyük engel, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, ahkam kesen, 'her şeyi bilen' bu kafa yapısıdır işte.

Üsküdar merkez mahallelerinde 50 yıllık, tamamı riskli binalar bu yeni plan sayesinde dönüşecek!

"Düşük maliyetle dönüştürebilmesi demek"

800 m2 birleşen (3 bina) her parsele 1 ilave kat hakkı onaylandı. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanların 50 yıllık, çürük binalarını, sıfır ya da çok düşük bir maliyetle dönüştürebilmesi demek. Dönüşüm için yeterli finansal gücü olmayan insanların, insanlarımızın depremi korkarak beklememesi demek!

Üstelik zorunlu tuttuğumuz 800 m2 birleşimi sayesinde yapılabilecek zemin altı otopark ile yolların yayalara kalması ve daha çok sosyal donatı alanının halkımıza kalması demek.

"Arayıp bilgi alma zahmetine girmeden..."

Ama birileri hiçbir şey bilmeden her şeyi bilmeye, bir arayıp bilgi alma zahmetine bile girmeden kamuoyuna yanlış bilgi vermeye devam ediyor.

Bu kadar can kaybetmişken lütfen gerçek anlamda sorunluluk sahibi olun, insanları yanıltmayı bırakın.

"İnsanları yanıltmayı bırakın"

Göreviniz gazetecilikse, lütfen onu da olması gerektiği gibi, bilgi sahibi olarak yapın. Sabahtan beri yüzlerce telefon, mesaj aldım 10 yıldır bu haberi bekleyen insanlardan. İnsanların gerçek gündemlerine dahil olmuyorsunuz madem, yanıltmayı bırakın.

Kentsel dönüşüm süreçlerinde işte hep bu 'çok bilen, her şeyi bilen ve her dönüşüme otomatikman karşı çıkan' kafa ile mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Milletimizle el ele verip, depremi acı bir gerçeğimiz olmaktan çıkaracağız."