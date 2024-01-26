İsmail Saymaz, Murat Kurum'un projelerini açıkladığı programı beğenmedi Murat Kurum'un vaatlerini açıkladığı Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programını takip eden İsmail Saymaz, köşesinde kaleme aldığı yazıda Kurum'un vaatlerini eleştirirken salonda coşkudan uzak bir durum olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı sürüyor.

Özellikle İstanbul'da büyük bir heyecan var.

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin edilen kıyasıya sandık yarışından önce kampanya yarışı da başladı.

Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım toplantısı düzenledi.

Coşkulu bir kalabalık karşısına çıkan Kurum, burada bir konuşma yaptı.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu"

Daha çok bir sunum formatındaki programda Murat Kurum, İstanbul'un 5 yılda ortaya çıkan sorunlarına değindi.

Sorunları tespit eden Kurum, daha sonra sorunları ortadan kaldıracak projelerini tek tek sıraladı.

Trafikten, yapı stoğunun yenilenmesine, yeşil alandan sosyal yardımlara birçok alanda İstanbulluların sorunlarına çözüm olacak projelerini duyurdu.

Bu görkemli tanıtım programını çok sayıda gazeteci de takip etti. Gazeteciler arasında muhalif görüşlü gazeteciler de vardı.

İsmail Saymaz, Murat Kurum'un sunumunu beğenmedi

İsmail Saymaz, onlardan biri oldu. Sözcü yazarı Saymaz, dün katıldığı programı köşesine taşıdı.

İsmail Saymaz, programı beğenmediğini söylerken Kurum'un vaatlerini ve projelerini eleştirdi.

Kurum'un salonu coşturamadığını söyleyen Saymaz, "Heyecandan eser yoktu ve yer yer sıkıcıydı. Kurum kitleleri coşturamıyor. Oldukça temkinli." ifadeleri kullandı.