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Yerel seçim yaklaştıkça CHP'deki kriz büyüyor.

Aday belirleme süreci tamamlanan partide küskünler adeta isyan başlattı.

Özellikle İstanbul'da, anket ve memnuniyet yoklaması vaadiyle yola çıkılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinden isimler ilçelerde kendine yer buldu.

İmamoğlu'na yakın isimlerin aday gösterildiği ilçelerin mevcut başkanlarının üzeri çizilmiş oldu.

CHP'nin adaylarına tepkiler art arda geliyor

Bunlardan en dikkat çekeni ise Avcılar ve Sarıyer.

CHP, Avcılar'da Utku Caner Çaykara'yı, Sarıyer'de Oktay Aksu'yu aday gösterdi.

Mevcut başkanlar ise partiye isyan bayrağı açtı.

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP'nin bu adımına kendi seçmeniyle birlikte eylem yaparak tepki gösterdi.

İlçede toplanan destekçilerinin karşısına çıkan Hançerli, CHP yönetimi ve il teşkilatını eleştirdi.

Avcılar'a dışardan aday atandı tepkisi

Hançerli şöyle konuştu:

Burdan İmamoğlu'na çağrımdır. Bizlerin bu çığlığını duymasını istiyorum. 25 tane aday adayımız var hangi kriterde aday bulamadınız bunu soruyorum. Bizim Avcılarda eğitimli kültürlü bir tane yurttaşımız, gencimiz, liyakat sahibi bir tane Avcılarlı yok da dışardan aday atıyorsunuz... Buradan bir sözüm de sevgili örgüt yöneticilerimize var. Avcılarda dışardan bir atama yapılırken siz buna sessiz kalmakla bizi temsil mi ediyorsunuz?

"Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır"

Sarıyer'de ise CHP'nin aday seçimine Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul aday tanıtım programında başlamıştı. İmamoğlu konuşma yaptığı sırada Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç destekçileri İmamoğlu'nu yuhalamıştı.

Geçt kanadından yeni tepki yazılı açıklama ile geldi.

İlçenin diğer aday adayları ile ortak bir yazılı açıklama yayınlayan genç, CHP yönetimi ve İmamoğlu'na yüklendi.

Genç'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

31 Mart 2024’te yapılacak kader seçimine sayılı günler kala ülkemizin ve partimizin kazanması adına bu ortak açıklamayı yapmayı aday adayları olarak bir görev olarak görüyoruz.



Aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildi. İşte bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer’de 17 aday adayı ortaya çıktı.



Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı.



Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.



Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır.



Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.



Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyururuz.



Sarıyer Belediye Başkan aday adayları

Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı, Dr. Cengiz Alp