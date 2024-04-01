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İstanbul Sancaktepe'de CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı

İstanbul Sancaktepe'de CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı İstanbul Sancaktepe'de CHP ve DEM Partililer seçim sonuçlarını birlikte kutladı. Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.