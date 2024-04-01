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Türkiye seçimini yaptı.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da toplamda 12 ilçe el değiştirdi.
Bu ilçelerden biri de Sancaktepe oldu.
Sancaktepe Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti.
DEM Partililer ile kol kola kutlama
Sonuçların belli olmasının ardından CHP'liler ilçede kutlama yaptı.
DEM Partililer de CHP'lilerle birlikte sevindi.
Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.
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