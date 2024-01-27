İstanbul'da engelli kadının asansör isyanı! Beni vatandaşlar çıkadı Toplu ulaşım araçlarında asansörlerin çalışmadığından şikayet eden engelli kadın, İstanbul'da belediyenin hizmetlerinin yeterli olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşıyor.

Adaylar belirlendikçe heyecan da artıyor.

Ensonhaber ekipleri de sokakta seçmenin nabzını tutuyor.

Muhabirlerimiz son röportajı Üsküdar'da yaptı.

Mikrofon uzattığımız seçmen İBB yönetimine adeta tepki yağdırdı.

"Asansörler çalışmıyor beni vatandaşlar çıkartıyor"

Röportajlarımıza katılan hem depremzede hem de engelli bir seçmen, oyunu Murat Kurum'dan yana kullanacağını belirtirken Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.

Toplu ulaşım araçlarında asansörlerin çalışmadığından şikayet eden engelli kadın, İstanbul'da belediyenin hizmetlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Röportajı izlemek için tıklayın...