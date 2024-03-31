İHA
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma süreci geride kaldı, oylar sayılıyor.
Bu heyecanlı seçimde gün boyu renkli görüntüler kameralara yansıdı.
İstanbul'da da renkli görüntüler vardı.
Spiderman kostümüyle geldi
İstanbul Büyükçekmece’de oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Serkan Demir görenleri hayrete düşürdü.
Spiderman kıyafeti giyen Demir, vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çekti. Renkli görüntülere sahne olan oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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