İyi Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçime gidiyor.

Partilerin aday açıklamaları art arda geliyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, TBMM Grup toplantısında İstanbul için Buğra Kavuncu'yu aday gösterdiklerini duyurmasından sonra gözler Ankara'ya çevrildi.

Ankara'da düzenlenen programda Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıkladı.

Cengiz Topel Yıldırım, Ankara adayı oldu

Bu kapsamda uzun süredir adı kulislerde İyi Parti ile anılan Cengiz Topel Yıldırım, beklendiği gibi Ankara adayı oldu.

Akşener, Yıldırım'ı takdim ederken şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok değerli arkadaşım Cengiz Topel Yıldırım…



Kendisine İyi Parti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah başkanlığını teklif götürdüğümde hiç sektirmeden ‘Tabii ki Ankara hizmet etmek benim için bir şereftir' dedi.



Bugünden itibaren kazanmak için yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz. Ankara'yı inşallah İyi Parti’nin kazandığı ve iyi belediyeciliğin uygulandığı 2028’de iktidar olmamızda onun seçildiği bir iddianın yol başçısı olacağınıza duyduğum güvenle sizi buraya davet ediyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı

Cengiz Topel Yıldırım, daha önce eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüttü.

1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olan Yıldırım, ilk olarak Ankaragücü Başkanı olarak ismini duyurdu.

Yıldırım bu görevinin ardından uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "başdanışmanlığını" yaptı.

Aynı zamanda iş insanı olan Yıldırım, genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.

Yıldırım ayrıca, 2019 yılında kendisinin de Ankara için aday adayı olduğu seçimler öncesinde partisinin Mansur Yavaş'ı aday göstermesine tepki göstermişti.

Yıldırım, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik. Bundan sonraki tüm sürecin, bu seçim kaybedildikten sonraki sürecin hazırlığı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.