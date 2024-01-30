İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer'den ilk tepki: Alnım açık ve vicdanım rahat İzmir'de beklediği ikinci dönem adaylığı gelmeyen Tunç Soyer, "Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım." ifadelerini kullanarak kendisine nezaketsizlik ve İzmirlilere saygısızlık yapıldığını söyledi

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CHP İzmir'de mevcut başkan Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı gösterdi.

Tekrar aday olmak için büyük uğraşlar veren Tunç Soyer'in beklentisi gerçekleşmedi.

CHP tarafından aday açıklamasından sonra sessizliğe bürünen Soyer, ilk tepkisini x platformunda yaptığı paylaşımla verdi.

"Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım"

Soyer, koltuk sevdası olmadığını, vicdanının rahat olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmadığını belirten Soyer, Önce Seferihisar’da sonra da İzmir’de canla başla çalıştım, bu süre içinde Türkiye’ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattım. Cumhuriyet Halk Partililerin gurur duyacakları, saygıyla anılacak, temiz ve başarılı işler yapmaya gayret ettim. Koltuk sevdası değil, sadece memleket sevdası taşıdım. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmadım. Çok şükür başım dik, alnım açık ve vicdanım rahat." ifadelerini kullandı.

"5 dakika önce tarafıma tebliğ edildi"

Aday belirleme sürecinin uzatılmasını İzmirlilere saygısızlık olarak değerlendiren Soyer, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

"Kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar"

Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır.

"Cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir"

Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir.

"Adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum"

Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır.

Bütün bu eleştirilerden bağımsız olarak, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı kutluyor, üstün başarılar diliyorum.