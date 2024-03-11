İzmir'de seçmenin CHP tepkisi! Artık değişim ve hizmet istiyoruz Ekibimizin İzmir'de yaptığı yerel seçime yönelik sokak röportajı anketinde seçmen Tunç Soyer ve CHP'den şikayetini dile getirirken değişim temennisinde bulunanların çoğunluğu dikkat çekti.

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Ensonhaber yerel seçime sayılı günler kala sokak röportajı ve anketleriyle gündem belirlemeye devam ediyor.

Ekibimiz son olarak İzmir'de seçmene mikrofon uzattı.

Uzun yıllardır CHP'nin yönetimde olduğu İzmir'de, bu seçimde AK Parti'nin adayı Hamza Dağ'ın getirdiği dinamizm ve başarılı kampanyasıyla büyük bir heyecan var.

"Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?"

Bu kapsamda İzmirlilere "Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı?" sorusunu yönelttik.

Yılların getirdiği hizmet eksikliğinin farkına varan birçok İzmirli dikkat çekici bir şekilde değişim temennisinde bulunarak Hamza Dağ'a oy vereceklerini söyledi.

Özellikle yollardan ve çevre temizliğinden şikayet eden İzmirliler, bu seçimde değişimden yana oy kullanacağını söylerken, bazı İzmirliler ise memnuniyetsizliklerine rağmen açıkça ideolojik sebeplerle CHP'yi destekleyeceklerini söyledi.