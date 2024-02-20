Karabük'te CHP, aday listesini geç verdi CHP, Karabük ve Manisa'da 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak merkez aday listelerini süre dolduktan sonra teslim etti. Seçime girememe tehlikesi yaşayan CHP'liler, nihai kararı bekliyor.

İHA

DEM'in İstanbul'da yaşadığı gecikmenin bir benzeri, Karabük'te CHP'nin başına geldi.



YSK'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için aday listelerinin teslim süresi 17.00'de sona erdi.

CHP, aday listesini geç teslim etti

Ancak, CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştı.

Son karar seçim kurulunda

Listeyi geç teslim etmeleri nedeniyle İl Seçim Kurulu, alındı makbuzu vermedi ve son kararın seçim kurulunda olduğunu bildirdi.

Listeler kabul edildi

İlçe Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, CHP’liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.

CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini yapacak. Herkes Karabük'ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir seçim olmazdı. Çünkü bu ülkenin taşında toprağında CHP vardır.

Manisa'da da aday listesi gecikti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu.

İtiraz süreci devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)