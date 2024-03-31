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ANKA

Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor.

Bu kapsamda siyasiler de sandık başında.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oyunu kullandı.

Eşiyle birlikte oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya ilçesinde Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçimin yayırlı olması dileğinde bulundu.

"Partimize gerekli desteği verdik"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Oyumuzu kullandık partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da ayrıca güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum.