Kırşehir'de yeniden CHP adayı Ekicioğlu kazandı Kırşehir'de 2019 yılından sonra ikinci kez CHP'nin adayı Selehattin Ekicioğlu, yerel seçimleri kazandı.

İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kırşehir'de sandıkların yüzde 93'ü açıldı.

CHP'li Ekicioğlusandıktan birinci çıktı

Açılan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu 34 bin 765 oy aldı.

En yakın rakibi AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Osman Arslan ise 24 bin 292 oy aldı.

İlçelerde ise CHP Akpınar'ı, MHP Boztepe'yi, BBP Mucur'u, AK Parti ise Kaman, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerini aldı. İlçelerde AK Parti'de olan Mucur BBP'ye Boztepe ilçesi ise CHP'den MHP'ye geçti.

"Kimse kaybetmedi, Kırşehir kazandı"

Resmi olmayan sonuçların ardından Cacabey Meydanında toplanan gruba hitap eden mevcut Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, seçimde kimsenin kaybetmediğini kazananın Kırşehir olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)