Leyla Zana ve Ahmet Türk'ün çağrıları Meral Danış Beştaş'ı mutlu etti DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, Leyla Zana ve Ahmet Türk'ün CHP'ye karşı DEM'lilerin kendi partilerine oy vermeleri çağrısını değerlendirirken, "Mutluluk verici. Ben de aynı noktadayım." dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesinde CHP ile PKK'nın siyasi kanadı DEM parti arasındaki iş birliği sandığa sayılı günler kala DEM içinde krize neden oldu.

Parti içindeki önemli isimlerin bazıları AK Parti'ye kaybettirmek stratejisiyle CHP'ye destek çıkarken kendi adaylarının isimlerini bile anmadı.

Buna karşı Leyla Zana ve Ahmet Türk gibi isimler CHP'nin sözlerini tutmadığını, CHP'nin kendilerini kazanmak için kullanılan bir 'can simidi' olarak gördüğünü söyledi.

"Leyla Zana ve Ahmet Türk ile aynı düşüncedeyim"

Bu süreçte DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'a Karar TV'de katıldığı Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sunduğu programda Zana ve Türk'ün çıkışları soruldu.

DEM'in İstanbul adayı Beştaş, Zana ve Türk ile aynı noktada olduklarını belirterek şöyle konuştu:

Leyla Zana'nın oy istemesi ve destek istemesini tabii ki olumlu buluyorum. Biz bu partinin adaylarıyız, DEM'in adaylarıyız. Leyla Zana da bizim arkadaşımız. Tabii ki doğal bu, olması gereken. Mutluluk verici. Ahmet Türk'ün Demirtaş'ın açıklamaları bana yanlış gelmiyor ben de aynı noktadayım.

"CHP, DEM partinin bıçak sırtı olduğu hiçbir yerde adayını geri çekmedi"

Beştaş daha sonra bir partilinin yaptığı paylaşımı yeniden yayınladı.

CHP'nin, DEM Parti'nin seçimi kazanması için durumun bıçak sırtı olduğu hiçbir yerde adayını DEM lehine geri çekmediği belitilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

CHP, DEM partinin bıçak sırtı olduğu hiçbir yerde adayını geri çekmedi. Kürt seçmenler İstanbul’da oy verirken bunu düşüneceklerdir.



Ki ben Ekrem İmamoğlu’nun seçimi her halükarda kazanacağına inanıyorum. Onun için DEM partililer kendi adaylarından başkasına oy vermemeli.

"İstanbul’da tavrımız net oyumuzu kendimize veriyoruz!"

Beştaş daha sonra X hesabından Türkçe ve Kürtçe bir video paylaşarak seçmenden oy istedi.

Beştaş, "İstanbul’da tavrımız net. Mührü ağacın altına vuruyoruz! Oyumuzu DEM Parti’ye veriyoruz!" ifadelerini kullandı.