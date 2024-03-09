31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Yerel seçimlere kısa süre kala parti liderleri de çalışmalarını hızlandırdı.
İYİ Parti'den Safranbolu Belediyesi başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'in Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında organize ettiği konsere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Konserde Hakan Peker'in kardeşi Zafer Peker, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Akşener şarkı söyledi
Daha sonra sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkan adayı Hakan Peker'in seçilmesi halinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'yu dünya şehri yapacağına inandığını söyleyerek konsere katılanlardan Peker'e destek istedi.
Meral Akşener, Hakan Peker ile birlikte, "Bir efsaneydi" şarkısını söyledi.
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