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Meral Akşener, Hakan Peker'e şarkı söylerken eşlik etti

Meral Akşener, Hakan Peker'e şarkı söylerken eşlik etti İYİ Parti'den Safranbolu Belediyesi başkan adayı olan şarkıcı Hakan Peker'in organize ettiği etkinlikte sahneye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bir efsaneydi" şarkısını söyledi.