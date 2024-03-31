Türkiye bugün şehirlerini 5 yıl boyunca emanet edeceği belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti.
Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklardan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Sandıklardan birçok parti için sürpriz başarılar çıkarken bir o kadar da başarısız olan partiler de var.
Bu partilerden biri de Meral Akşener yönetiminde İyi Parti...
İyi parti an itibarıyla açılan sandıklardan sadece yüzde 3.15 oy oranını yakalayabildi.
"Başarısız olursam siyaseti bırakırım"
Hatırlanacağı üzere İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçimler öncesinde verdiği vaatlerden biri de partisinin başarı durumuydu.
İyi Parti'nin seçimlerden başarısız ayrılması durumunda siyaseti bırakacağını duyuran Akşener şu ifadeleri kullanmıştı;
Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım.
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