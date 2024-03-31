Meral Akşener, seçimlerde istediği başarıya ulaşamadı Seçimler öncesi, istenilen başarıyı elde edememesi durumunda siyaseti bırakacağını duyuran Meral Akşener, şu ana kadar açılan sandıklarda partisiyle toplayabildiği oy oranı yüzde 3'lerde kaldı.

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ensonhaber.com

Türkiye bugün şehirlerini 5 yıl boyunca emanet edeceği belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Saat 17.00 itibarıyla kapanan sandıklardan da ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Sandıklardan birçok parti için sürpriz başarılar çıkarken bir o kadar da başarısız olan partiler de var.



Bu partilerden biri de Meral Akşener yönetiminde İyi Parti...

İyi parti an itibarıyla açılan sandıklardan sadece yüzde 3.15 oy oranını yakalayabildi.

"Başarısız olursam siyaseti bırakırım"

Hatırlanacağı üzere İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçimler öncesinde verdiği vaatlerden biri de partisinin başarı durumuydu.

İyi Parti'nin seçimlerden başarısız ayrılması durumunda siyaseti bırakacağını duyuran Akşener şu ifadeleri kullanmıştı;