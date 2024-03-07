Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: Partimize operasyon çekiyor Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Meral Akşener'in resmi bir teklifte bulunmadığını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sevap veren Meral Akşener, Yavaş'ı 'operasyon çekmekle' suçladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları kapsamında bütün partiler sahada.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki açıklamaları soruldu.

Akşener, Yavaş'a sert sözlerle yüklendi.

"Korkaklığını partimize operasyon çekerek cesaret örneğine dönüştürdü"

Akşener, genel seçimlerden sonra Millet İttifakı'nın dağılma sürecinde korkaklıkla suçladığı Yavaş'a şu cevabı verdi:

"Sayın Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı bu söylendi.



Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibarıyla o günler geçti, bugün itiraf etti.



Partimizin il başkanının, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İyi Parti'ye göreymiş. Kendisini alkışlıyorum."

"Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz"

Yavaş, katıldığı TV programında, Akşener'in genel seçimler öncesinden kendisinin adaylığını istemesi konusunda samimi olmadığını şu ifadelerle açıklamıştı:

"Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazım."