MHP'den Bayrampaşa'da seçmene uyarı: Oyları bölme DEM'li CHP'ye oy verme Cumhur İttifakı'na kaybettirmek üzere Bayrampaşa'da yapılan CHP-DEM Parti iş birliğine karşı MHP İlçe teşkilatı, "Bayrampaşa'da oyları bölme, DEM'li CHP'ye destek olma" afişleri astı.

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Yerel seçim öncesi kurulan ittifaklar, AK Parti'ye kaybettirme stratejisi üzerine kuruldu.

Bu ittifakların başında ise CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği var.

Birçok yerde DEM ve CHP, karşılıklı aday çıkartmama stratejisi ile AK Parti karşısında birleşti.

Bu ittifaka dışardan desteği ise bu kez Yeniden Refah Partisi (YRP), AK Parti oylarını bölmek için aday çıkartarak verdi.

Bayrampaşa'da aynı strateji

Bu strateji Bayrampaşa'da da uygulandı.

CHP'nin adayına destek olmak için DEM Parti aday çıkarmadı. YRP ise adayı ile AK Parti'nin oylarına oynuyor.

Kampanya sürecinde bu stratejiyi sürdüren muhalefete karşı Cumhur İttifakı da bu iş birliğini gözler önüne sermek için çalışıyor.

MHP'den 'DEM'li CHP' afişi

Bu stratejiyi boşa çıkartmak için MHP, ilçede afiş çalışması yaptı.

İlçenin muhtelif bölgelerinde asılan afişlerde, "Bayrampaşa'da oyları bölme, DEM'li CHP'ye destek olma" ifadeleri yer aldı.