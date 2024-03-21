Murat Kurum, CHP'li İBB yönetiminin metro algısını rakamlarla anlattı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapıp teslim ettiği metro hatlarını kendisi yapmış gibi gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algısını grafiklerle tek tek boşa çıkardı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, yerel seçim kampanyasına devam ediyor.

Sahada halkla buluşan Kurum, TV kanallarında da projelerini anlatıyor.

tv100'e konuk olan Kurum, uzun süredir kendisine 'metro fatihi' diyen mevcut İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algısını boşa çıkardı.

İmamoplu'nun algıları çöp oldu

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroları kendisi yapmış gibi halka anlatan İmamoğlu'nun 5 yılda 18 kilometre metro yaptığını söyleyen Kurum, grafik üzerinde rakam verdi.

Hangi metro hattının hangi düzeyde İBB'ye teslim edildiğini tek tek açıklayan Kurum şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız işlere bile sahip çıkıyorlar"

"Şu ana 2019 sonrası yaklaşık 146 kilometre İstanbul’a metro yapılmış. Ulaştırma Bakanlığı 82 kilometre yapmış, İBB’nin açtım dediği 63,9 kilometrenin 18 kilometresini yapmış, 45,9 da biz onlara yapmış teslim etmişiz.

Bunlar bizim yaptığımız işlere bile sahip çıkıyorlar. Rahmetli Kadir Ağabey döneminde temenni attığımız işleri ben yaptım diyerek yalan söylüyorlar.

"Becerileri algı, hemen algı yapıyorlar"

Bir teşekkür et. ‘Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun de sayın bakanım gece gündüz çalıştınız benden 5 kat fazla metro yaptınız de… Yok diyemez’ Ne yapacak? Hemen algıyı başka yere çekmek, becerileri o ya, başka bir yöne çekecekler hemen.

"Açtım dediği hattın yüzde 99’unu biz yapmışız"

Son 5 yılda metroların 46 kilometresini biz yapmışız. 17,88 kilometresini de kendisi tamamlamış.

Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı. Açtım dediği hat. Yüzde 99’unu biz yapmışız, 0,18 kilometresini kendisi yapmış, ben açtım diyor. Size bunu kim açmış.

Dudullu-Bostancı… Yüzde 70’ini biz tamamalamışız, parasını ödemişiz kaynaklarını harcamışız teslim etmişiz. 4,29’unu kendisi yapmış.

Cibaliye-Alibeyköy yüzde 99’unu biz yapmışız, yüzde 1’ini o yapmış.

Çekmeköy-Samandıra yüzde 42’si bizim yüzde 52’si o yapmış. Bakın ne yapmışsa onu da söylüyoruz.

"Bu sayılara hatalı diyemezler"

İkitelli -Bahariye yüzde 50-50… Topladığınızda 46’sını biz yapmış teslim etmişiz o da 17,8’ini yapmış. Koca 5 yılda.

Ulaştırma Bakanlığı ne kadar yapmış? 82 kilometre… Şimdi burada ona düşen şudur. Teşekkür etmektir. Ama etmezler. Böyle bir alışkanlıkları yok. Burada desinler ki bu hatalıdır. Diyemezler çünkü böyle…

"Metro hattını 650 kilometreye çıkartacağız"

İmamoğlu'nun algısını bozan Kurum'a "Peki siz 5 yılda ne yapacaksınız…" sorusu da yöneltildi.

Kurum bu soruyu da şöyle cevapladı: