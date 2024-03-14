Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı sözleri hatırlattı: Nisanda geliyoruz! Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği fakat tutmadığı 10 vaadini tek tek sıraladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı sürüyor...

Özellikle İstanbul'da büyük heyecan var.

Kampanyalar devam ederken gündemde mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinden önce verdiği ve yerine getirmediği sözler var.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum da bu tutulmayan sözleri hatırlattı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, 10 madde ile tutulmayan sözleri gözler önüne serdi.

İmamoğlu'nun tutmadığı 10 söz

İşte Murat Kurum'un hazırladığı o liste:

"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP’li İBB yönetimi;

* "5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

* “100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi.

* “15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

* “Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü.

* “Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

* “100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!

* “İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

* “Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

* “70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

* “İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

"Nisanda geliyoruz"

İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz."