Murat Kurum: Erbakan hocamıza gönül verenlerle kazanacağız Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'un rahmetli başbakan Necmettin Erbakan'ın hayali olduğunu, bu hayali Erbakan Hoca'ya gönül verenlerle bir kez daha gerçekleştireceklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a 15 gün kaldı.

Adaylar, hem meydanlarda hem de ekranlarda projelerini ve vaatlerini anlatmayı sürdürüyor.



Cumhur İttifakı'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Akit TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"22 yıldır Erbakan Hocamızın yolundan gidiyoruz"

Erbakan'ın rüyasının İstanbul olduğunu ifade eden Kurum, Merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayalini bir kez daha gerçekleştireceklerini söyledi:



Erbakan hocamızı seven, onun yolundan giden, onun ismini 22 yıldır tüm haksızlıklara rağmen yaşatan, aslolan, ismini vermekten ziyade, o bakış açısını, ülkenin bağımsızlığı ve büyümesi adına ne zorluklar ve çileler çekerek çalıştığı azmi, gayreti sergilemeye çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu en iyi o bilirdi. Dolayısıyla biz gerçek eser belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini yapacağız.

"Erbakan Hocamıza gönül verenlerle zafer kazanacağız"