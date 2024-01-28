Murat Kurum, gençler için projelerini anlattı Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da gençler için hazırladıkları birçok projeyi tek tek açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim atmosferini yaşıyor. Siyasi partiler adaylarını açıklarken, adaylar da projelerini ve vaatlerini seçmene anlatmayı sürdürüyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini A Haber canlı yayınında anlattı.

Gençlere 6 vaat ve proje

Sunucu Merve Türkay ve gazeteci Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Murat Kurum, gençler için de hazırladıkları projelere yer verdi:

Genç girişimciye 100 bin TL hibe, öğrencilere özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim, memleketine giden öğrencilerin ulaşım ücretlerinin yarısı bizden.

Emeklilere geçim desteği

İhtiyacı olan emeklilere her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi İstanbulkart'larına yapacağız. 3 milyon emeklimiz var, ihtiyaç sahiplerinin tespitini yapacağız.

Murat Kurum'un açıklamalarından diğer ayrıntılar

Bugün kiliseye yapılan saldırı kınıyorum. Rahip ile de görüştüm başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek.

İstanbulluların endişeleri var

İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.

Afet konutlarını teslim ettik

Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık. Projeleri beklentiye göre yapıyoruz. Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 46 bin konutu bitirdik.

Boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız

Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak.

Gündemimiz İstanbul olacak

Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun. Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız.

Kendi kaynaklarımızı kendimiz üreteceğiz

Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.

Haksız yere işten çıkarılanlar geri alınacak

Şu anki İBB yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacağız. Haksız yere hiçbir personeli işten çıkarmayacağız.

650 bin konutu dönüştüreceğiz

İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var. Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz.

Kentsel dönüşüm, bilimin ışığında olacak

5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak. 100 bin depo konut yapacağız ve kiralar düşecek.

100 bin sosyal konut projesinin içeriği

Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.

2 yeni acil durum hastanesi kurulacak

İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak. 9 yeni afet müdahale merkeziyle önlemleri alacağız.



İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımları atacağız.

Metro ve deniz ulaşımı 2 katına çıkarılacak

Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız.2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız.

İki yakaya iki tünel daha yapılacak

İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB yapılması gereken metroyu bitimedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.

Harem ve Esenler otogarları taşınacak

Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız.