Murat Kurum: Haksız yere hiç kimseyi işten çıkarmayacağız Seçim çalışmaları kapsamında işçilerle bir araya gelen Murat Kurum, "Bu haksızlıkları 31 Mart akşamı durduracağız ve 31 Mart akşamının aslında onların yaptığı gibi biz haksız yere hiç kimseyi işten çıkarmayacağız" dedi.

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DHA

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İşçilerle buluştu: Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz

Hak-İş Sendikası temsilcilerinin düzenlediği buluşmada sendika üyesi çalışanlara seslenen Kurum, "Biliyorsunuz haksız yere arkadaşlarınızı işinden, ekmeğinden ettiler. 'Biz göreve geldiğimizde kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız' demişlerdi. Namus sözü verdiler. Ama maalesef arkadaşlarınız bir gün evine gittiğinde maalesef evine ekmek götüremedi. Orada yavruları için, ailesi için vermiş olduğu mücadelede işe giriş kartının çalışmadığını gördü. Hatırlayın, 2019'da bu iş bilmez belediye başkanı taahhüt etmişti. 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' demelerine rağmen on binlerce arkadaşımızı haksız yere işten attılar. O yüzden burada belediye çalışanlarımızın herkesten daha fazla bu sürece sahip çıkması gerekir. Çünkü en iyi siz biliyorsunuz. Geçmiş dönemle bu dönem arasındaki eksiklikleri, hataları, liyakatsiz yönetim anlayışını en iyi siz görüyorsunuz. Kendi işiyle alakalı, kendi yetkinliğiyle alakalı arkadaşlarımızı farklı farklı alanlara sürdüklerine şahitlik ediyorsunuz. Orada yaptıkları baskıyla birlikte o arkadaşların işten ayrılması için her türlü çabayı sarf ettiklerini yine sizler görüyorsunuz. İnşallah biz bu haksızlıkları 31 Mart akşamı durduracağız. Ve 31 Mart akşamının aslında onların yaptığı gibi biz haksız yere hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz ve orada hızlı bir şekilde inşallah İstanbul'umuzun, İstanbullu hemşerilerimizin bizden beklediği hizmetleri yapacağız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz"

Programın ardından Giresunlularla iftar bir araya gelerek konuşma yapan Kurum, "Giresun, Karadeniz'in incisi. Doğası ayrı bir güzel, tarihi ayrı bir güzel, camileri, hanları, hamamları ayrı bir güzel. Zor gününde Giresun'un çağrısına koştuk. Giresun'un yaralarını birlikte sardık. Giresun'da sel felaketi olduğunda, selden etkilenen ilçelerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz mücadele ettik. Çünkü Giresun'un yarası bizim yaramız, derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Tam 72 gündür İstanbul'umuzun hizmetine koşturuyor, İstanbul'umuzun sokaklarını karış karış dolaşıyoruz. Hayallerimizi, sevdamızı, aşkımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Hepimizin gönlünde, hepimizin kalbinde, yüreğinde İstanbul sevdası var. Ben inanıyorum ki 1 Nisan'dan sonra İstanbul'u hak ettiği hizmetlere, hak ettiği eserlere, hak ettiği projelere hep birlikte kavuşturacağız. İstanbul'un geleceğinden çalınan 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz. İstanbul'a el uzatmayanlara 31 Mart'ta artık dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)