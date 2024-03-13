Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaşırken adaylar, hem seçmenlerle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de bulunan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti.
Kurum'u, ziyareti sırasında TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum ziyareti sırasında ilgiyle karşılandı. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum, basın açıklaması yaptı.
"Bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz"
İstanbulluların İBB’den öncelikli beklentilerini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Kurum, şunları söyledi:
İstanbul'un en önemli gündemlerinin başında ilk olarak deprem, ikincisi de ulaşım geliyor. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Baktığınızda bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Bu iradeyi koyup gerçek anlamda İstanbul'un sanayisine, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok önemli. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina bulunuyor ve bunların 600 binin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Yine ticari ve sınai niteliğindeki riskli kısımların bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümü ile birlikte yeni huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Buna ilişkin de hem sanayide hem üretimde hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz. Riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız.
"İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz"
Sanayi kuruluşlarının güçlenmesi adına da gereken iradeyi ortaya koyacaklarını ifade eden Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
1 Nisan sabahı hem TÜMSİAD'ımızla hem buradaki sanayi kuruluşlarımızın güçlenmesi, riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi için kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yüksek teknolojinin üretildiği, istihdamın arttığı, pahada ağır ancak yükte üretimin merkezi bir İstanbul olsun istiyoruz. İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz. Edirne'den giren bir tırın İstanbul'dan Anadolu'ya nasıl yayılması gerektiğini, buradaki merkezin gelecek 50 yılda dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin yönlendirildiği bir anlayışı sergileyeceğiz. Bunu yaparken de orada çalışan işçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacağız.
"Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek"
6 yeni lojistik merkezle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağız. Esnafımız da bu lojistik köylerden tarihi İpek Yolu üzerinden transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. İstanbul'un ticaretine kamu, belediye ve özel sektör gibi bütüncül bir bakış açısıyla bakacağız. Hem güçlü ev ekonomisi hem de güçlü hane ekonomisi anlayışıyla bu çalışmaları yapacağız. Sanayicimizin bizden beklediği alanları da hem şehrin içinde hem de şehrin dışında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağız. Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İBB olarak İSMEK'lerle birlikte her bir sanayi tesisinin içinde İBB'yi göreceksiniz. Kendi işini kuracak kardeşlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bu sermayeyle birlikte kendi alanında üretimini yapabilecek, istihdamı artıracak. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. Amacımız İstanbul'u tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır.
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