Murat Kurum İstanbul'un öncelikli sorunlarına çözümler üretiyor İstanbul'un en önemli iki gündeminin deprem ile ulaşım olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, bu konuda hazırladığı projelerini yeniden dile getirdi. Murat Kurum, göreve seçilmesi durumunda İstanbul'u depreme hazırlama konusunda oldukça kararlı.

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AA & Ensonhaber

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaşırken adaylar, hem seçmenlerle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulunuyor.



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de bulunan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti.

Kurum'u, ziyareti sırasında TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum ziyareti sırasında ilgiyle karşılandı. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum, basın açıklaması yaptı.

"Bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz"

İstanbulluların İBB’den öncelikli beklentilerini her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Kurum, şunları söyledi:

İstanbul'un en önemli gündemlerinin başında ilk olarak deprem, ikincisi de ulaşım geliyor. Deprem gerçeği algıyla yönetilebilecek bir gerçek değil. Baktığınızda bir irade ortaya koymanız gerekiyor. Bu iradeyi koyup gerçek anlamda İstanbul'un sanayisine, İstanbul'daki binaların dönüşümü adına o mücadeleyi ortaya koymak çok önemli. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina bulunuyor ve bunların 600 binin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Yine ticari ve sınai niteliğindeki riskli kısımların bir an önce yenilenmesi ve deprem dönüşümü ile birlikte yeni huzurlu konutlara kavuşmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Buna ilişkin de hem sanayide hem üretimde hem de konut anlamında bizi dönüşümün her alanında göreceksiniz. Riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız.

"İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz"

Sanayi kuruluşlarının güçlenmesi adına da gereken iradeyi ortaya koyacaklarını ifade eden Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

1 Nisan sabahı hem TÜMSİAD'ımızla hem buradaki sanayi kuruluşlarımızın güçlenmesi, riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi için kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yüksek teknolojinin üretildiği, istihdamın arttığı, pahada ağır ancak yükte üretimin merkezi bir İstanbul olsun istiyoruz. İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz. Edirne'den giren bir tırın İstanbul'dan Anadolu'ya nasıl yayılması gerektiğini, buradaki merkezin gelecek 50 yılda dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin yönlendirildiği bir anlayışı sergileyeceğiz. Bunu yaparken de orada çalışan işçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacağız.

"Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek"