Murat Kurum, İstanbulluların yaşadığı çileyi paylaştı: 1 Nisan’dan itibaren bir daha yaşamayacaksınız Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbulluların her gün yaşadığı ulaşım sorununu özetleyen 4 videoyu paylaşarak, "Bu çağa yakışmayan görüntüleri 1 Nisan’dan itibaren bir daha yaşamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.

Siyasi partilerin adayları ve liderler, alanlarda ve medyada vaatleri, projelerini seçmenlere anlatıyor.

Adayların yarışı ve rekabeti, sosyal medya üzerinden de devam ediyor.

49 adayın yarışacağı İstanbul'da en büyük sorunlarda biri ulaşım.

İmamoğlu, bu kez CHP'nin sorunlarına el attı, İstanbul'u yine "unuttu"

CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki 5 yılda artarak devam eden ulaşım çilesi, İstanbulluların yaşadıkları sorunlardan yalnızca biri.

Ekrem İmamoğlu, bu kritik sorunu çözmek için ne gibi projeleri olduğunu anlatmak yerine, elinden kayan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP Genel Başkanlığı koltuğunun hırsını alırcasına, biraz da İBB'yi kaybetme korkusuyla, halen partisi içindeki polemikleri, politikaları yönlendirme peşinde.

Murat Kurum, daha İstanbul'un başına geçmeden "arı gibi" çalışıyor

Bunun aksine, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, bakanlık tecrübesinin de avantajıyla, İstanbul'un tüm sorunlarına nokta atışı denebilecek çözümlerle seçmenlerin karşısına çıktı.

Üstelik Murat Kurum, bunları hemen her gün hem alanlarda hem de medyada dolu dolu vatandaşlara aktarıyor, nasıl kaynak bulacağını da mantıklı örneklerle açıklıyor.

"İstanbullu her gün bu çileyi yaşamak zorunda değil"

Murat Kurum son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla İstanbulluların ulaşım sorununa yine değindi.

Bu çilenin 1 Nisan'dan sonra biteceğini müjdeleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı: