Murat Kurum: İstanbul'u ihmalkarlıktan, iş bilmezlikten koruyacağız Tuzla'da düzenlenen 5 bin 187 Bağımsız Bölümün Temel Atma ve Yıkım Töreni"nde konuşan Murat Kurum, İstanbul'u ve İstanbulluları ihmalden koruyarak verdikleri tüm sözleri tutacaklarını söyledi.

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AA

İstanbul'da “5 bin 187 Bağımsız Bölümün Temel Atma ve Yıkım Töreni düzenlendi.

Törene Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da katıldı.

Burada katılımcılara seslenen Kurum, İstanbul'a ve İstabul'un geleceğine sahip çıkacaklarını söyledi.

Kurum, "5 bin 187 konut dönüşecek, depreme karşı güçlenecek bir kısmının temellerini atacağımız bir kısmının yıkımlarını gerçekleştirerek inşaat sürecini gerçekleştireceğimiz birçok farklı noktada yeni yuvalarımızın ilk harcını dökeceğiz.

Bu işi yapacak mısınız yoksa seçim vaadi mi demişlerdi. Biz hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz." dedi.

"İstanbul'u ihmalkarlıktan koruyacağız"

Kurum şöyle konuştu:

İstanbul'u ihmalkarlıktan, iş bilmezlikten koruyacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. İmha eden değil bu millet için imal eden hep ihya eden tarafta olacağız. İnsanımızı daha sağlıklı bir İstanbul'da yaşatma amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz.



Bu şehrin annelerinin çocuklarının yüzünden tebessümü asla eksik etmeyeceğiz. İstanbulluların mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üzerinde tutacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)