Murat Kurum: Projelerimiz üzerinden eleştiremeyenler algı oluşturma derdinde Murat Kurum, ortaya koydukları projeleri eleştiremeyen mevcut İBB başkanının, ağzından çıkan her kelimeyle algı oluşturmaya çalıştığını ve bundan meden umduğunu söyledi.

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Yerel seçime kısa süre kala Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Ensonhaber'in konuğu oldu.

Gündemi ve seçim kampanyasındaki son durumu değerlendiren Kurum, son dönemde mevcut İBB başkanı ve ekibinin algı operasyonlarına değindi.

Kendilerinin halka sundukları projelerde ve geçmişteki hizmet karnesiyle eleştirecek bir yerleri olmadığını söyleye Kurum, rakibi ve ekibinin dil sürçmeleri üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını söyledi.

"Projelerimiz üzerinden bizi eleştiremezler"

Kurum şöyle konuştu:

"Projelerimiz üzerinden bizi eleştiremezler. Ne konuşurlar; İşte efendim Küçükçekmece yerine Büyükçekmece demişiz... Yok efendim bareti ayağımıza geçiriyormuşuz… Bundan medet umuyor düşünebiliyor musun. Bundan medet uman bir anlayış.

"Metrobüs kuyruklarındaki çileyi nasıl bitireceğini anlat"

Akıl kendi aklı değil bir merkezden yönetiliyor… Artık yorulduk millet yoruldu. Eserlerini anlat, projelerini anlat. İstanbul sorunlarını nasıl çözeceğini anlat. Metrobüs kuyruklarındaki çileyi nasıl bitireceğini anlat. Her gün çile onu görmüyor musun.

"Yalancı bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız"

Gidiyorsun bana başka şeyler anlatıyorsun. Sen işine bi odaklan işine bak. Kendi işi haricinde her işle uğraşan maalesef yalancı bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Bizim yaptığımız işleri bile bugün gidip kendim yaptım gibi anlatan…

"Bizi eleştirecek bir yer bulamadığı için..."

Bunları bizim insanımız biliyor. Bizi eleştirecek bir yer bulamadığı için de sürekli ağzımızdan bir şey çıksa da onunla algı oluştursak, farklı bir gündem oluştursak… oradalar yani.