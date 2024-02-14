Murat Kurum'dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Sevgililer Günü mesajlı bir video paylaştı: İstanbul’a olan eşsiz aşkımızla çilesiz günler çok yakında..

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi heyecan giderek artıyor. Adaylar, çeşitli platformlardan vaatlerini anlatıyor, sorunlara çarelerini öneriyor.



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da Megakent için çözümlerini seçmenlerle paylaşmaya devam ediyor.



14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, İstanbul'da var olan sorunlara değinilen kliple birlikte şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’a olan eşsiz aşkımızla çilesiz günler çok yakında..

İstanbul'da 14 Şubat çilesi

Videoda Sevgililer Günü için 4 saat öncesinden kendini hazırlayan genç, kız arkadaşına çiçek ve balon aldıktan sonra yürürken hızla yanından geçen bir otomobilin sıçrattığı çamurla ıslanıyor.

Ardından otobüse binmeye çalışan gencimiz, adeta balık istifi bir halde yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Bitmiyor; bu kez de sevgilisinin kendisini beklediği yere yürürken, başıboş köpekler tarafından kovalanıyor.

Sonunda yorgun ve üzeri hırpalanmış bir şekilde sevgilisinin yanına gelen gencimiz, kız arkadaşı şaşkın ve üzgün görünse de kendisine uzatılan çiçeği görünce delikanlının cesaretine hayran kalarak ona sarılıyor.

