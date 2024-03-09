ensonhaber.com
Yerel seçimler hızla yaklaşıyor.
Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.
"Seni tertemiz bir sevdayla seviyoruz İstanbul"
Murat Kurum, sosyal meda hesabından bir video paylaştı.
"Seni tertemiz bir sevdayla seviyoruz İstanbul" diyen Kurum, "Hizmetlerin ve eserlerin en güzeli bu şehrin hakkı. Eski ihtişamlı günlere geri döneceğiz, çok az kaldı. Bekle bizi İstanbul" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış