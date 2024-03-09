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Murat Kurum'dan beğeni toplayan paylaşım: Seni tertemiz bir sevdayla seviyoruz İstanbul

Murat Kurum'dan beğeni toplayan paylaşım: Seni tertemiz bir sevdayla seviyoruz İstanbul Sosyal meda hesabından bir video paylaşan Murat Kurum, "Hizmetlerin ve eserlerin en güzeli bu şehrin hakkı. Eski ihtişamlı günlere geri döneceğiz, çok az kaldı. Bekle bizi İstanbul" notunu düştü.