Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sen vaatlerini hatırlamıyorsun Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da gerçekleştiremediği vaatlere değinen Murat Kurum, "Bu yarı zamanlı başkana şunu sormak lazım. Sen vaatlerini hatırlamıyorsun, yeniden aday bile olmaman lazım. O kayağa gittiğinde biz depremzede insanlarımızla dertleşiyorduk" şeklinde konuştu.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere 15 günden kısa bir süre kaldı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Bu kapsamda adaylar çalışmalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, Akit TV'de Seçime Doğru programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Sen vaatlerini hatırlamıyorsun, yeniden aday bile olmaman lazım"

Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depreme ve İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin soruya yanıt veren Kurum, şunları söyledi:

Biz birçok proje açıkladık ve hiçbirini eleştiremediler. Bu yarı zamanlı başkana şunu sormak lazım. TOKİ'lerde kimsenin burnu bile kanamadı depremlerde. Ben TOKİ'ci olmakla gurur duyuyorum. Elinde KİPTAŞ var, sen de bunları yapabilirdin. Sen de üretseydin. Üretmeyeceksin ama öyle böyle diyeceksin. Sen vaatlerini hatırlamıyorsun, yeniden aday bile olmaman lazım. O kayağa gittiğinde biz depremzede insanlarımızla dertleşiyorduk. Dertlenmezseniz bir çözüm ortaya koyamazsınız. Heybesi boş sırtta küfe var, ona talimat verenlerin ne söylemesi isteniyorsa o söyleniyor. En azından insan bir kısmını yapabildim der, vaatleri hatırlamıyorum yerine. İstanbulluların sorunlarının çözümü adına gayret göstermezsek İstanbul'da geri dönülemez bir noktaya gidilir. İstanbul, Fatih'in emanetidir.

"İstanbul'un problemleri her geçen gün artıyor"

"İstanbul'da sizi en çok rahatsız eden nedir?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Böylesi büyük bir metropolde sürekli üretmeniz ve vatandaşın geleceği adına adım atmanız gerekir. Şehrin problemleri her geçen gün artıyor. Bugün İstanbul'un sorunlarına baktığımızda vatandaşların evden işe gitme gibi sorunları bulunuyor. Deprem korkusu diye de bir şey var. İstanbul'un bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Vatandaş bizden ne istiyor bunu etüt edip sorunları çözmek elzem. Vatandaşlarımız yaşadığı şehirde mutlu ve huzurlu olmalı. İstanbul'dan Anadolu'ya göç başladı. İstanbul'un nüfusu 16 milyon olsun eyvallah ama turist gelsin, istihdam oluşsun" ifadelerini kullandı.

"Aynı vaatleri yapmamışlar, şimdi yine vaat etmişler"

Kurum, ulaşımdaki sorunlara da değinerek, "Yönetimsel bir sorun var. Araç sayısı fazla yıllar öncesine göre, yolcu sayısı azken araç sayısı artmış. Baktığımız zaman vaatlerini bile hatırlamayan bir belediye başkanı var. Kendileri buradaki sorunların farkında bile değiller. Siz gitseniz, metrobüs kuyruklarını görseniz, bir çözüm bulursunuz. Kendileri vaatlerini bile hatırlamıyorlar, aynı vaatleri yapmamışlar, şimdi yine vaat etmişler. Niye yapmadınız. 5 senede en azından bir başlangıç yapılabilirdi. Böyle bir irade yok. Seçim üstü gelip vatandaşların aklını çelmek için işe başlangıç töreni yapıyorlar. Özel halk otobüsleri parasını alamıyor. Bu adam nasıl bakım yapacak. Sen halk otobüsü için ödeme yapmazsan bakım yapamaz, yolda kalır. Yandaşına bakım ihalesi verirsen bu otobüsler yolda kalır. Liyakatli kadroları işten çıkarırsan onlar da yolda kalır. Biz vaatlerimizi veriyoruz. 81 ile bakanlığımız döneminde de vaatler verdik ve bunları yerine getirdik. Burada bir yönetim zafiyeti var" şeklinde konuştu.