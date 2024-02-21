Murat Kurum'dan maksatlı soru soran Sözcü TV muhabirine ayar 100 yıllık depremlerde yaşanan 130 bin can kaybının sadece 6 Şubat'ta yaşandığı iddiasıyla üretilen dezenformasyonu tekrar gündeme getirmeye çalışan Sözcü TV muhabirine Murat Kurum'dan "Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz" sözleriyle tepki geldi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, programına Arnavutköy'de devam etti.

Kurum katıldığı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı esnasında Sözcü TV muhabiri, geçtiğimiz günlerde manipülasyona konu olan 6 Şubat deprem felaketlerinde yaşanan can kayıplarına ilişkin sayı dezenformasyonuna burada da devam etmek istedi.

Daha önce birçok kez açıklama yapılan konunun tekrar gündeme getirilmesi karşısında Murat Kurum, muhabire tepki gösterdi.

Muhabirin kendi sorusunda bile düzeltme yapıldığını söylediğine dikkat çeken Kurum, konunun farklı gündemlere çekilmeye çalışıldığını söyledi.

"O sizin aklınızdaki soru kusura bakmayın"

Kurum, şöyle konuştu:

Düzelttiğimizi kendiniz ifade ediyorsunuz. Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. O sizin aklınızdaki soru, kusura bakmayın. Aynı programda 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda toplamda 130 binden fazla canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarpıtmak adına konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef konuyu böyle pişirip pişirip önümüze koymaya çalışıyorsunuz. O vefat eden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ben de bunu soruyorum size, bu nasıl bir anlayıştır.

"130 bin canımız gitmiş" sözlerinin çarpıtılması

31 Ocak'ta TV 100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılan Murat Kurum, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine dair açıklamalarda bulunmuştu.

"Dönüştüreceğiz, başka çaresi yok. 130 bin canımız gitmiş." diyen Kurum'un bu sözleri, sosyal medyada 6 Şubat depremleri için söylemiş gibi algılanarak paylaşıma sokuldu.

Yapılan açıklamalarda 130 bin sayısının, 100 yıllık süreçteki depremlerde toplam can kaybı sayısı olduğu ifade edildi.

Aynı program yayını dahil olmak üzere bu konunun defalarca açıklığa kavuşturulmasına rağmen muhalif medyada, konu algı yapılmaya devam ediliyor.