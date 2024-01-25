Murat Kurum'un ulaşım alanındaki vaatleri İstanbul için hazırladığı projeleri açıklayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un projeleri arasında, İstanbul trafiğini rahatlatacak ve ulaşımda hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak projeler dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı ülkeyi sardı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, ismi açıklanır açıklanmaz sahaya indi ve temaslarına başladı.

Bir yandan seçim çalışmaları kapsamında halkla bir araya gelen Kurum, bir yandan da bu süreçte İstanbul için projelerini hazırladı.

Kurum, bugün adaylık lansmanının yapıldığı Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantı'sında bu projelerini açıkladı.

Murat Kurum'un İstanbul ile özdeşleşen trafik sorununa çözümleri dikkat çekti.

İBB adayı Kurum, İstanbul'un çileye dönüşen trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini art arda sıraladı.

Buna göre, projeler hayata geçirildiğinde ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.

Raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise 1004 kilometreye çıkacak.

Yeni projelerle yüzde 72 olan karayolu payı 2029’da yüzde 60’a, 2034’te yüzde 48’e düşecek.

Öncelik verilecek projeler

Kurum, İstanbul'da göreve gelir gelmez öncelik vereceği çalışmaları da sıraladı.

Öncelikli olarak;

14.2 km’lik Yenikapı -İncirli- Sefaköy metro hattı

18.0 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı

28.0 km’lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı

5.4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak.

10,26 milyon TL yakıt tasarrufu

Sabiha Gökçen-Kurtköy hatlarıyla 1004 km. hedefi yakalandığında günlük;

- 21,75 milyon araç-kilometre

- 1,94 milyon araç saat

- 1,691 milyon emisyon

- 10,26 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanacak.

- Her yıl 2 milyon 400 bin ağaç kesilmekten kurtulacak.

- Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya inecek

- Ortalama trafik yoğunluğu yüzde 64’ten yüzde 40’a düşecek.

İki yakaya iki büyük tünel

Karayolu ulaşımı 83,5 kilometrelik dev tünel projeleriyle rahatlatılacak.

İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 15 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe Tüneli ile 6,5 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal Tüneli açılacak.

Anadolu Yakası'nda ise Yenisahra ile Bostancı 6 kilometrelik tünelle bağlanacak. Araç başı 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 13 ton azalacak.

İkinci beş yılda, Bayrampaşa Hal - Büyükçekmece arasında 28,5 kilometre karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, yılda 44 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak.

Harem-Çengelköy-Kavacık arasında ise 13,6 kilometrelik karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı yıllık 26 ton azalacak.

Böylece İstanbul akıllı, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, iklim dostu, emisyonsuz ulaşımı olan bir şehir hâline gelecek.

20 katlı kavşak - 151 kavşak projesi

E-5’in Anadolu Yakası'na düşen trafik yükü Göztepe - Çayırova arasında 29,6 kilometrelik yan yol düzenlemesiyle azaltılacak. Araç başına 12 dakika kazanılırken her yıl karbon emisyonu 20 ton azalacak.

Trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşak noktalarında 20 adet katlı kavşak ve 151 kavşak düzenlemeye tabi tutulacak.

Metrobüs hattı uzatılacak

Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattı oluşturulacak. Ayrıca metrobüs duraklarını rahatlatacak fiziki düzenlemeler hayata geçirilecek.

Duraklar genişleyecek, tam otomatik bariyer kapı sistemiyle İstanbullunun konforu ve güvenliği artırılacak. Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç, otobüs filosuna her yıl 250 yeni araç kazandırılacak.

D-100 karayolu düzenlenecek, TÜYAP - Silivri (Kınalı) hattı boyunca uzatılacak. Bu proje bittiğinde araç başına 18 dakika zaman kazanılırken, karbon emisyonunu yıllık 20 ton azalacak.

Trafiği rahatlatacak 2 büyük hamle

Lojistik merkezleriyle trafik yükü hafifletilecek

Esenler otogarı Eyüp İhsaniye mahallesine; Harem otogarı da TEM Kurtköy Kavşağı yakınına taşınacak.

Şehrin dışına, 6 yeni lojistik merkezi kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak.

Taksi sorunu çözülecek

İstanbul’un taksi sorununu çözmek için Merkezi Taksi Yönetim Sistemi hızlıca kurulacak.

- Taksilerin daha verimli olması için mevcut sistem değiştirilecek.

- Dijital verilerle bilimsel olarak gerçek taksi sayısı ihtiyacı belirlenecek.

- Taksi sayısı ihale yöntemiyle, tüm tarafların memnuniyetini gözeterek ve değer kaybı yaşanmadan artırılacak.

- Dijital taksi uygulamaları bir merkez altında buluşturulacak.

- Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamaları işler hâle getirilecek.

İlk 1 yılda, muhtarlık binaları ve taksi durakları İstanbul mimarisine özgün şekilde yeniden dizayn edilecek.

İSPARK’a yüzde 25 indirim, ilk yarım saat ücretsiz

İstanbullunun otopark sorunu 250 bin araçlık yeni otopark projeleriyle çözülecek. Toplu taşımayı teşvik etmek için bu otoparklar ana duraklara yakın yerlere kurulacak

İspark ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacak. İlk yarım saat ücretsiz olacak. İspark’a ait tüm otoparklara elektrikli araç şarj üniteleri kurulacak.

@Parket ile İstanbul’un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.

Deniz ulaşımının payı 2 kat artacak

İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artacak.

3 yeni hat;

- İstinye Yenikapı arabalı vapuru

- Çubuklu Yenikapı arabalı vapuru

- Çengelköy Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek.

Bisiklet yolu uzunluğu iki katına çıkartılacak

İstanbul’u egzozdan olabildiğince arındırmak ve modern mobiliteye katkı sağlamak için elektrikli araç şarj istasyonları artırılacak. Yayaların merkeze alındığı, bütünleşik ulaşım sistemleriyle arabasız bir hayata geri dönüşün temelleri atılacak.

Akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek. Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için de; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek. Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak. Bisiklet parklarının sayıları artırılacak, nitelikleri geliştirilecek.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.