Özgür Özel, memleketi Manisa'da boş meydana konuştu Yerel seçimde CHP adayına oy istemek için memleketi Manisa'da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydanı dolduramadı.

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ensonhaber.com

Yerel seçime 1 hafta kala meydanlarda partilerin mitingleri sıklaştı.

Parti liderleri il il dolaşıp meydanlarda adaylarına oy istiyor.

Muhalefet mitingleri ise sönük geçiyor. Meydanları dolduramayan muhalefet partilerinin çaresizliği kameralara yansıyor.

Özgür Özel'in memleketi Manisa'da mitingi

Bu alanda başı CHP çekerken Manisa'da parti adına utanç verici bir tablo oluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da miting düzenledi. Şehrin memleketi olması sebebiyle geniş bir alan tahsis edilen mitingde Özel hayatının şokunu yaşadı.

Memleketinde bile miting alanını dolduramadı

Alanın büyük bir kısmı dolmazken Özel, adeta boş alana konuştu.

O anlarda alanda ve çevredeki binalarda cep telefonları kayıttaydı. Özel'in boş alanlara konuştuğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, yaşanan çaresizlik gündem oldu.