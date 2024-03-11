Özgür Özel'den Tunç Soyer'e: Kendisinden beklenen Cemil başkan için çalışmasıdır Özgür Özel, İzmir'de kendisinin yerine gösterilen CHP adayı Cemil Tugay'a destek vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önce İzmir'de üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Gündem yerel seçimler...

Sahada çalışan liderler, bir yandan da TV programlarında halka sesleniyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE 1’de Gündem Özel programına konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'de CHP adayı Cemil Tugay'a destek vermek yerine İstanbul'a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi de soruldu.

İmamoğlu'nun kendisinden bu konuda izin istediğini belirten Özel, doğru olanın Soyer'in önce İzmir kampanyasına destek vermesi olduğunu söyledi.

"İzmir’de Tunç Başkan’dan beklenen..."

Özel, şöyle konuştu:

Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu’nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer’in adaylığını ben destekledim.



Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul’da.



Bu aşamada İzmir’de Tunç Başkan’dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul’a gelmenin İstanbul’da kapılar açık, gelebilir ama İzmir’de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz.”

"Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız..."

Soyer'in İzmir'de çalışmalara katılmak yerine İstanbul'da sahne alması Tugay'ın da tepkisini çekmişti. Olayın ardından katıldığı ilk programda Soyer'i hedef alan Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor." ifadeleriyle tepki göstermişti.