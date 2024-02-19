Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu, ortak kararla çözüldü Sarıyer’de yaşanan ve 200 bin kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve tapu sorunu, İBB Meclisi'nde komisyon raporlarının partilerin oybirliğiyle kabul edilmesiyle çözüldü.

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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı oturumlarının üçüncü birleşimine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık yaptı.

200 bin kişinin yaşadığı 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Oturumda bir önceki meclis oturumunda gündeme alınan Sarıyer'deki mülkiyet ve tapu sorunu görüşüldü. Yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendirdiği öğrenilen 50 yıllık mülkiyet ve tapu sorunu tüm partilerin uzlaşmasıyla oybirliğiyle kabul edildi.

İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası bulunan hak sahipleri, tapularını alarak mülklerini yenileyebilecek, ancak 5 yıl süreyle satış yapamayacak.

Dalyan İzgi: "Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum"

CHP'li Meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi, şunları söyledi:



2019 yılında göreve gelmeden önce bizim belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bir taahhüt verdi. 'Yerinde dönüşüm olacak, biz mahallelerimizi ranta kurban etmeyeceğiz. Biz buralarda yerinde dönüşüm yaparak mahallelilerimizin mahallede kalmasını sağlayacağız’ dedi ve bugün de bu sözün arkasında durdu. Kimse daha taahhütlerin altına imza atamazken bizim belediye başkanımız elini taşın altına koydu ve bu konuda verdiği sözü de yerine getiriyor. Bu mahallemizin problemi 50 yıldan uzun süreli problemler, mahallelilerimiz buraya geldiler. Buradaki 4 parti grubu da bizlerle birlikte sorunu içselleştirdi, hep beraber çalıştık. Bugün de bunun meyvesi olarak bu raporu oybirliğiyle geçireceğiz. Ben bir kez daha İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e ve bu konuda her zaman bunun taahhüdünü veren ve bu sürecin devamında mahallelilerimizle yol yürüyeceğine söz veren CHP Belediye Başkan adayımız Mustafa Oktay Aksu’ya buradan bir kez daha teşekkür ederim.

AK Partili Hüseyin Coşkun: "Birine teşekkür için karar almadık"

Gündem maddesinin onaylanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özellikle teşekkür edilmesine tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur ittifakı olarak çoğunlukta olduğumuz mecliste şuan biz teşekkürden bahsedebiliyorsak, Perşembe günü özensiz, ilgisiz bir dosya gelmişti. Sizlerin başkanlığında, sizden müsaade alarak grubumuzda bir karar alarak bugün meclisi olağanüstü topladık. Bir ilçenin kaderini etkileyen 50 yıllık sorunu biz sizin başkanlığınızda olağanüstü toplanarak karara bağlıyoruz. Hiçkimse burada siyaset yapmasın. Dün, bugün ve şuan da burada olmayan bir belediye başkan adayına teşekkür edilmesi de bu konuya ne kadar iyi yaklaştıklarına ve ne kadar emeği olduğunu herkes çok net görüyor. Yani biz burada sadece birine teşekkür etmek için karar almadık. Sarıyer’in sorunlarını çözüyoruz.

Sarıyerliler, oturumu Saraçhane Parkı'ndan izledi

Saat 15.00’da meclis oturumunun devam ettiği süre içerisinde mülkiyet ve tapu sorunun çözülmesini isteyen Sarıyer Mahalleler Birliği Üyeleri Saraçhane Parkında meclis oturumunu takip etti. Kararı bekleyen mahallelileri Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Ak Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Coşkun ziyaret ederek gruba destek verdi.

Şükrü Genç: "Gazamız mübarek olsun"

Saraçhane parkında toplanan mahallelilere seslenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,

2009’da başlayan sürecin bugün daha birinci aşaması olarak tamamlanıyor. Bundan sonra mücadelemiz devam ediyor. Ben şunu bilmenizi istiyorum, her nerede olursam olayım, belediye başkanı olmadan önce de takip ediyordum, belediye başkanlığı sürecinde de takip ettim. Eğer süreç devam ederse zaten varım, belediye başkanı olmasam da hep beraber yürüyeceğimizin sizler tarafından bilindiğini çok iyi biliyorum. Gazamız mübarek olsun, mücadelemiz mübarek olsun ve devam etsin.

ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun: "Bu süreci herkes siyaset üstü tutsun"

AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı olan İBB Meclis Üyesi Hüseyin Coşkun ise şunları söyledi:

Bugün Sarıyer bölge planları oy birliğiyle geçiyor. Alacağımız tapu süreci olarak sayı 91 parsele çıktı. 16 mahallemizi kapsıyor. Ayrıca tapulanma sürecinde ilk taksiti ödeyen tapusunu alacak. Üzerinde yapısı olup yıkılan, ama hak sahipliği belgesi elinde olan herkes tapularına kavuşacak. 5 yıl süreyle tüm tapulara satış yasağı var. Art niyetlilerin önüne geçmek için, sizin burada farklı emellere zorlanmamanız için tapuların 5 yıl satılmama yasağı var. Bu süreci hangi parti olursa olsun, ben dahil olmak üzere siyaset üstünde tutalım. Bu işe, bizlere siyaseti bulaştırmayın.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)