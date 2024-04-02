Seçim gecesinden AK Partilileri duygulandıran görüntü 31 Mart gecesi elinde Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı ile sokakta yalnız yürüyen yaşlı kadının görüntüleri, izleyen AK Partilileri hüzünlendirdi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta Türkiye, yerel yöneticilerini 5 yıllığına görevlendirdi.

AK Parti, seçimde beklediği başarıyı elde edemedi. Tarihinde ilk kez ikinci parti olan AK Parti'de gündem seçim sonuçları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı konuşmasındaki, "Şimdiye kadar hep kazandık, gelecekte de kazanacağız, dik durmaya devam edeceğiz ama dikleşmeyeceğiz." sözleri ışığında seçim muhasebesi yapılıyor.

AK Partilileri duygulandıran görüntü

Bu kapsamda sosyal medyada gündem olan bir görüntü, AK Partilileri hüzne boğdu.

Sonuçların açıklandığı dakikalarda hangi şehirde olduğu öğrenilemeyen bir yaşlı kadın, elinde AK Parti ve Türk bayrağı ile dönüş yolunda kameralara yansıdı.

Yalnız başına elinde bayrakla yürüyen kadının, Erdoğan'ın "Dik durmaya devam edeceğiz." sözleriyle örtüşen bu hali izleyenleri derinden etkiledi.

Erdoğan'ın sesinden Ey Sevgili şiiri

Binlerce kez yeniden paylaşılan ve beğeni yağmuruna tutulan görüntüler, camiadaki ruh haline tercüman oldu.

Bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiirini akıllara getirdi.