31 Mart'ta Türkiye, yerel yöneticilerini 5 yıllığına görevlendirdi.
AK Parti, seçimde beklediği başarıyı elde edemedi. Tarihinde ilk kez ikinci parti olan AK Parti'de gündem seçim sonuçları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı konuşmasındaki, "Şimdiye kadar hep kazandık, gelecekte de kazanacağız, dik durmaya devam edeceğiz ama dikleşmeyeceğiz." sözleri ışığında seçim muhasebesi yapılıyor.
AK Partilileri duygulandıran görüntü
Bu kapsamda sosyal medyada gündem olan bir görüntü, AK Partilileri hüzne boğdu.
Sonuçların açıklandığı dakikalarda hangi şehirde olduğu öğrenilemeyen bir yaşlı kadın, elinde AK Parti ve Türk bayrağı ile dönüş yolunda kameralara yansıdı.
Yalnız başına elinde bayrakla yürüyen kadının, Erdoğan'ın "Dik durmaya devam edeceğiz." sözleriyle örtüşen bu hali izleyenleri derinden etkiledi.
Erdoğan'ın sesinden Ey Sevgili şiiri
Binlerce kez yeniden paylaşılan ve beğeni yağmuruna tutulan görüntüler, camiadaki ruh haline tercüman oldu.
Bu görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiirini akıllara getirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış