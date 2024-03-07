"Tayyip Bey'e oy var mı" diye soran Özgür Özel'e Bilecikliler 'var' dedi Bilecik'te seçmenlerle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka hitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "var" yanıtı aldı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ediyor.

Siyasi partilerin adayları ve liderler, il ve ilçelerde vaatlerini ve projelerini seçmene anlatıyor.

Bilecikliler, Özgür Özel'i şaşırttı

Partisinin Bilecik'teki mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka hitabı sırasında vatandaşlardan beklemediği bir karşılık aldı.

"Tayyip Bey'e oy var mı" diyen seçmenden "Var" yanıtını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini eleştiren Özgür Özel, kalabalığa dönerek "Tayyip Bey'e oy var mı" diye seslendi.

Vatandaşların 3 defa da "Var" diye karşılık vermesi sonrası bozuntuya vermeyen Özgür Özel, konuşmasına devam etti.



Özgür Özel'in o anları izleyenleri gülümsetirken, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

