Haberler



Yerel Seçim



Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li aday Yazıcıoğlu önde

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li aday Yazıcıoğlu önde Tokat'ta yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.