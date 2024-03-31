İHA
1920 yılında il olan Tokat'ta, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı.
Merhum vali Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den aday olmuştu
Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu.
Seçmenler kutlama yapmaya başladı
Resmi sonuçları beklemedan caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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