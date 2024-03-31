Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız Ankara'da Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde önde olması sonrası Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok, "Hayırlı olsun" dedi.

İHA

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde vatandaşlar sandık başına gitti, önümüzdeki 5 yıl kendilerini yönetecek yerel töneticileri seçti.

Ankara'da CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre farklı bir şekilde öndeyken, erken zafer konuşması yapmıştı.

Turgut Altınok: "Vatandaşımız karar vermiştir"

Yavaş'ın açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)