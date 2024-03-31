Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız

İHA
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde vatandaşlar sandık başına gitti, önümüzdeki 5 yıl kendilerini yönetecek yerel töneticileri seçti.
Ankara'da CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre farklı bir şekilde öndeyken, erken zafer konuşması yapmıştı.
Turgut Altınok: "Vatandaşımız karar vermiştir"
Yavaş'ın açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun."Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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