Turgut Altınok: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
İHA

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde vatandaşlar sandık başına gitti, önümüzdeki 5 yıl kendilerini yönetecek yerel töneticileri seçti.

Ankara'da CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre farklı bir şekilde öndeyken, erken zafer konuşması yapmıştı.

Turgut Altınok: "Vatandaşımız karar vermiştir"

Yavaş'ın açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)