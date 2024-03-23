Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Londra'daki evi nasıl aldın? Kendisinin mal varlığı hakkında spekülasyonlar üreten ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, Yavaş'a başkan maaşıyla Londra'da nasıl ev alabildiğini sordu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da coşkulu bir miting düzenlendi.

Kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok da mitingi takip eden medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Mal varlığı tartışmaları soruldu

TGRT Haber'in konuğu olan Altınok'a, Mansur Yavaş ve kendisi arasındaki mal varlığı tartışmaları konusu soruldu.

Altınok, kendisinin mal varlığının başkan olduktan sonra azaldığını belirtirken tam tersine başkan olduktan sonra varlığı çoğalanlara dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın Londra'da ev aldığını hatırlatan Altınok, Yavaş'a bu evi başkan maaşıyla nasıl aldığını sördu.

"Başkan olduktan sonra mal varlığı azalmış bir Altınok var"

Altınok şöyle konuştu:

"Mal varlığım belediye başkanı olduktan sonra artmamış azalmış. Herkes çaldığı malları, bir başkasının üzerine yaptığı malları paraları, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı, onlar bunları çıkartıyor. Hangi malda şaibe var? Başkan olduktan sonra mal varlığı azalmış bir Altınok var.

"Londra'daki evi nasıl aldın?"

Bir de başkan olduktan sonra mal varlığı çoğalanlar var. Sayın Yavaş'a soruyorum. Londra'dan ev aldım diyorsun. Bu evi kaç liraya aldın? Dünyanın gayrimenkulde en pahallı ülkesi...

Bana neden soruyorsun? Şu an oturduğun evin değeri 25 milyon lira. Bunu belediye başkanı maaşıyla alamazsın. Avukatlık ücretiyle girdiysen hangi davalara girdin. Hangi vergiyi verdin?"