Türk askerini tehdit eden DEM'li Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı alındı 2015'te PKK sizi tükürüğüyle boğar söylemi ile gündeme oturan Van'ın DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın itirazı ile alınırken mazbatanın AK Parti adayına verilmesi bekleniyor.

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ensonhaber.com

Yerel seçimden sonra resmi sonuçlar bekleniyor.

Bu süreçte bazı seçim bölgelerinde itirazlar nedeniyle hukuki süreç başladı.

Bu kapsamda Van'da da benzer bir durum söz konusu.

Van'da resmi olmayan sonuçlara göre %55.48 oyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan birinci çıktı.

AK Parti adayı Abdulahat Arvas ise %27.15 ile ikinci oldu. Bu durumda Adalet Bakanlığı'ndan itiraz gecikmedi.

DEM'li adayın seçilme hakkına itiraz

2015 yılında PKK öven ve Türk halkına hakaret eden Zeydan'ın seçilme (memnu) hakkı elinden alındı.

Bu durumda mazbatanın AK Parti adayına verilmesi bekleniyor.

"PKK sizi tükürüğü ile boğar"

Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

Zeydan, "PKK'yı kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle." ifadelerini kullanmıştı.

2022 de tahliye edildi

Bu sözlerinden sonra tutuklanan Zeydan, partinin o zamanaki adıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücreye yerleştirilmişti.

Zeydan, 2022 yılında ise tahliye edildi ve 31 Mart seçimlerinde DEM Parti tarafından aday gösterildi.