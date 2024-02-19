Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 5 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği 271 kalıcı eser ile yeni dönemde yapmayı hedeflediği 400 eserin tanıtımını yaptı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine 1,5 aydan az bir süre kaldı.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti’nin adayı olarak açıklandı.

2019’dan bu yana Ümraniye’ye kazandırdığı 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 yeni projeyi düzenlediği tanıtım toplantısı ile tüm Ümraniyelilere duyurdu.

Ümraniye, yeni cazibe merkezi oldu

Başkan Yıldırım, 5 yıllık görev süresince Ümraniye’de imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan alt yapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerinden afet koordinasyonuna, halkla ilişkilerden dış ilişkilere kadar yaptığı çalışmalarıyla ilçe adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Ümraniye’de önemli noktaları birbirine bağlayan ve yapımı tamamlanan yeni kavşaklar, bağlantı yolları ile bin 549 araç kapasiteli 3 yeni otopark ulaşım sorununa büyük oranda çözüm sağladı.

Ümraniye'ye prestij kazandıran projeler

Başkan Yıldırım’ın prestij projeleri olan ‘Millet Bahçeleri’ Ümraniye’ye nefes aldırdı. Ümraniye’ye 3 yeni meydan kazandıran Başkan Yıldırım, 2 yeni meydanın daha temelini attı.

Eğitime büyük destek

İlçeye 12 yeni eğitim tesisi kazandırıldı. 7 eğitim tesisinin yapımı devam ederken, 25 yeni okul ve eğitim tesisinin yapımı da planlanıyor. Ayrıca Ümraniye’de 6 yeni kütüphane hizmete girerken, 2 kütüphanenin yapımı ise devam ediyor.

Sağlık ve sosyal alanda yeni hizmetler

Ümraniye’ye 4 aile sağlığı merkezi ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası hizmete açıldı.

Ümraniyelilerin sağlıklı, kaliteli ve hesaplı hizmet alabildiği 6 yeni sosyal tesis yapıldı. Yeni ibadethaneler ilçeye kazandırıldı.

Ümraniye Belediyesi son 5 yılda 18 yeni spor tesisi yaparak, sporcuların hizmetine sundu. Ümraniye genelinde 67 tane çok amaçlı saha ile 22 tane halı saha yapılırken, 5 adet yarı olimpik yüzme havuzu vatandaşların ve sporcuların hizmetine sunuldu.

Ümraniye'ye yepyeni 400 eser hedefi

Başkan İsmet Yıldırım, yaptığı lansman programında Ümraniye’nin çehresini değiştirecek ve Ümraniyelilerin hayatına değer katacak 400 yeni eseri tanıttı.

Başkan Yıldırım’ın yeni dönemde yapmayı hedeflediği projelerden bazıları şöyle;

Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane, Moda Okulu ve Ümraniye Gül Festivali…

Bunların yanında yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri, yeni yol ve kavşaklar, yeni spor merkezleri, yeni otoparklar, çok amaçlı spor sahaları, yeni okullar, kreşler ve anaokulları, ağız ve diş sağlığı merkezleri gibi çalışmalarda tamamlanarak en kısa sürede Ümraniyelilerin hizmetine sunulacak.

Başkan Yıldırım son olarak şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar ne yaptıysak hepsi Ümraniyemizin güzel insanlarının verdiği destek sayesinde oldu. Yine o sayede olacak. Bu vesileyle geçen 5 yıllık süreçte desteğini hiçbir zaman esirmeyen başta, Ümraniyemizin kadir şinas halkına, gençlere, ev hanımlarına, esnafımıza, öğrenci kardeşlerime, fedakar dava arkadaşlarıma, il ve ilçe teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, saygıdeğer bakanlarımıza ve milletvekillerimize, beraber görev yaptığım kaymakamlarımıza ve bağlı birim müdürlerine başkan yardımcılarıma, müdürlerime, personelime ve tabi ki eşime ve aileme çok teşekkür ediyorum.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yeni dönem için projeleri