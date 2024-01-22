Yeniden Refah Partisi: İkinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yeniden yaşanmasını istemediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile İstanbul özelinde görüşmelerin olabileceğini söyledi.

DHA

Yerel seçimler yaklaşırken heyecan artıyor.

Özellikle İstanbul'da, partilerin ittifak arayışı sürüyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye destek vermesi gündemde...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney ile basın mensuplarının sorularını cevapladığı toplantıda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemediklerini belirten Kılıç, "Bunu sadece bizim istememiz yetmez. Bütün muhataplarımızın da aynı isteksizlik içerisinde olması icap eder. İmamoğlu dönemi, İstanbul'da yüksek faizle büyük borçlanmaların yaşandığı bir dönem oldu.

Altyapıların ihmal edildiği bir dönem oldu. Karla mücadelenin bile aksatıldığı bir dönem oldu ve İmamoğlu dönemi İstanbul'da tarihe, kültüre, manevi değerlere yerel yönetim katkılarının esirgendiği bir dönem oldu. Bundan dolayıdır ki İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yeniden yaşanmasını istemiyoruz." dedi.

"Bugün yeniden görüşme olabilir"

AK Parti ile İstanbul özelinde görüşmelerin olabileceğini, bunun son kararının da Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğini belirten Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak adaylarımızı açıkladığımız hiçbir yerde seçim yarışından çekilmeyeceğimizi en başından ifade ettik. Bu konu net. Sonrasında Genel Başkanımız da ifade etmiş oldular; Ankara, İstanbul, İzmir özelinde belki gelecek talep ve tekliflere göre 'bir ittifak düşüncesi içerisinde olabiliriz' şeklindeki görüşümüzü ifade ettiler.

Bu anlamda AK Parti heyetleriyle birtakım görüşmeler yapıldı. CHP ile zaten bir ittifakın içerisinde olamayacağımızı, yerel seçimlerde CHP ile bir seçim birlikteliği kurmayacağımızı, kuramayacağımızı peşinen ifade etmiştik. 'Kimse kendisini bu konuda yormasın' demiştik.

AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi ve sonrasında da heyetler arası görüşmeler kesildi. Bugün yeniden bir görüşme olabilir. Ama gelen AK Parti heyeti, bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz.

"Genel Başkanımız uygun görürse bu kararın arkasında dururuz"

Çünkü AK Parti, büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti, bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir iş birliği teklifini hangi temelde, hangi esaslar üzerinde önerebilir. Doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı.

Deyim yerindeyse AK Parti, büyükşehir, il ve ilçe bütün adaylarını açıkladıktan sonra ittifak görüşmelerine hız verme arzusu içerisinde ama bu dakikadan sonra 3 ilde böyle bir ittifak olabilmesini çok mümkün görmediğimi ifade ediyorum.

Belki sadece İstanbul özelinde. Onun da koşulları sadece bu dakikadan sonra sadece Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın uygun göreceği çerçevede olabilir.

Dolayısıyla Genel Başkanımız herhangi bir çerçevede İstanbul temelinde bir birlikteliğe uygun gözüyle bakarsa, bu kararın arkasında dururuz. Ama bugün itibarıyla gelecek olan AK Parti heyetinin önerisi ne olacaktır bilemiyorum. Çünkü tüm illeri ve büyükşehirleri açıkladılar. İstanbul'un ilçelerini de açıkladılar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)