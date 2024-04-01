Yerel seçimlerde 130 aday çıkaran Gelecek Partisi sıfır çekti

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Türkiye sandığa gitti.
Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri seçti.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 14 vekil kazanırken Gelecek Partisi 10 vekil kazanmıştı.
Hüsran yaşadılar
AK Parti'den ayrılan isimlerin kuruculuğunu yaptığı iki partinin seçime kendi logosu ile girdiği ilk seçim hüsranla sonuçlandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre yurt genelinde DEVA Partisi, 1 ilçe belediyesi kazandı ve yurt genelinde yüzde 0.32 oy aldı.
Gelecek Partisi'nde hayal kırıklığı
130 aday çıkaran Gelecek Partisi ise hiçbir belediye kazanamayarak yüzde 0,07 oyun sahibi oldu.
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